Ежедневный шифр Морзе в Hamster Kombat на 25 июля: заработайте 1 млн монет

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Как правильно вводить шифр

Откройте Telegram и перейдите к чат-боту игры. Нажмите кнопку «Прибыль за нажатие». Введите шифр, следуя инструкциям.

Код на 25-26 июля: AUDIT

A: •-

U: ••-

D: -••

I: ••

T: –

Не забудьте вводить код правильно, чтобы получить бонус.

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Листинг Hamster Kombat: чего ожидать

Hamster Kombat продолжает набирать популярность, и уже в этом месяце состоится листинг токенов HMSTR. Вот список бирж, которые, вероятно, включат токены Hamster в свой листинг: