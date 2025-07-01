Изменения в NAVI: будущее команды под вопросом

После феноменального 2024 года, когда NAVI были признаны «Командой года», результаты команды пошли на спад. Последними яркими выступлениями стали турниры BLAST Bounty Hunt и IEM Katowice, но затем коллектив утратил стабильность. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua со ссылкой на источник.

Игроки не скрывают, что текущий уровень игры уже не соответствует прежним стандартам. Как отметил один из них: «У нас больше нет того самого уровня».

Главный тренер Андрей B1ad3 Городенский уже давно давал понять в интервью, что изменения в составе неизбежны. После вылета в четвертьфинале последнего Major он заговорил ещё откровеннее. Капитан Алексей Aleksib Виролайнен тоже не стал скрывать ситуацию:

«Не буду наивным – после мейджора точно что-то произойдёт».

В интервью порталу HLTV B1ad3 подчеркнул, что в текущем составе нет явных слабых звеньев, однако клуб рассматривает всевозможные опции. Среди них — возможное повышение игроков из молодежного состава NAVI Junior. С учетом перехода Makazze в основной ростер и нестабильной игры команды, изменения могут оказаться глубже, чем кажется на первый взгляд.

Что дальше для s1mple?

Особое внимание сейчас приковано к звезде украинского киберспорта — Александру s1mple Костылеву. После недолгого периода в составе FaZe, снайпер вновь остался без команды. В соцсетях он дал недвусмысленный ответ фанату, поинтересовавшемуся его будущим:

«Похоже, я не перейду в FaZe Clan. Иногда трудно выбраться из тюрьмы».

Этот комментарий расценили как намек на контрактные обязательства с NAVI, которые мешают его трансферу.

Тем временем FaZe не нашли постоянную замену на позицию снайпера. Рынок игроков в CS2 испытывает серьезный дефицит, и возвращение broky со скамейки запасных вряд ли станет решением всех проблем команды. Финансовое положение FaZe также затрудняет громкие переходы, особенно в условиях конкуренции и высоких трансферных сумм.

Всё решится до IEM Cologne

Окончательное решение по составу NAVI должно быть принято до 9 июля — это последний день для регистрации команд на IEM Cologne. Этот турнир станет первым серьезным испытанием для NAVI во второй половине года. Именно тогда станет ясно: продолжит ли коллектив путь в своем нынешнем составе или же нас ждёт капитальная перестройка с новыми лицами — возможно, из NAVI Junior, или с неожиданными трансферами.

Напомним, мы также писали о том, как Cloud9 опровергли слухи о покупке игроков NAVI Junior.