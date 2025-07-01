Белорусский диссидент возглавил сборную Польши U20

IIHF. Андрей Гусов вывел сборную Польши (U18) на новый уровень

Белорусскому коучу и диссиденту 55-летнему Андрею Гусову доверено тренировать молодежную сборную Польши (U20), которая в последний момент избежала вылета и осталась в дивизионе IB. В предстоящем сезоне полякам предстоит встретиться с венграми, японцами, итальянцами, эстонцами и литовцами в Милане с 8 по 14 декабря.

Выбор польской федерации в пользу Гусова неслучаен и логичен. Уроженец Минска, который работает тренером в Польше с 2017 года, в качестве главного тренера провел успешный сезон с юниорской сборной (U-18). Будучи новичком третьего эшелона чемпионатов мира, Польша сумела завоевать «золото» и выйти в дивизион 1A, где встретится в 2026 году с Украиной. Это историческое достижение для «Кадры», поскольку в новой формуле ЧМ поляки никогда не играли на столь высоком уровне.

Это достижение не ускользнуло от внимания чиновников, которые решили, что Андрей Гусов не должен расставаться со своими игроками и должен по-прежнему держать их под своим пристальным вниманием, но уже в категории до 20-ти лет.

Напомним, что по совместительству Гусов также возглавляет команду-новичка польской Экстралиги «Полонию» из Бытома, где с нового сезона будут выступать два игрока сборной Украины: экс-голкипер «Сокола» Богдан Дьяченко и бывший защитник «Шторма» Глеб Варава.

sport.ua