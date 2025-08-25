Наставник мадридского Реала доволен победой над Овьедо

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо пообщался с журналистами после победы над "Реал Овьедо" (3:0) в рамках второго тура Ла Лиги.

"Я анализирую победу через игру. Мы провели очень хороший матч. В первом тайме у нас был очень хороший ритм с мячом и без него и мы были очень активными. Иногда было сложно, потому что "Овьедо" закрылся, но ритм был очень хорошим.

Во втором тайме, возможно, мы немного подсели. "Овьедо" сделал шаг вперёд, и нам было тяжелее поддерживать ритм. Обороняясь, мы отбирали мяч, переходили в атаку, и счёт 2:0 дал нам спокойствие. Для меня это был очень серьёзный матч на выезде, с прекрасным отношением команды с мячом и без него. Мне это очень понравилось", – сказал Алонсо.