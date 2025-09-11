Преданность команде: тренер 31 год в одном клубе

В современном футболе мы привыкли к постоянной ротации тренеров: пару неудачных матчей – и наставник теряет работу, а клуб спешно ищет нового специалиста. Но история небольшого французского клуба «Див-Кабур» выбивается из привычной схемы. Уже 31 год команду возглавляет один и тот же человек – Филипп Клеман. И примечательно то, что началось всё с самого обычного объявления в газете. Молодой специалист, которому было чуть больше двадцати, откликнулся на вакансию и не просто получил работу, а стал частью истории. За эти годы он прошел путь от играющего тренера до культовой фигуры, которая для болельщиков давно стала символом клуба. И хотя больших побед у «Див-Кабура» нет, именно преданность и верность этому проекту превратили историю Клемана в уникальный феномен. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалу источника.

Как всё началось: объявление в газете и первый контракт

Весной 1994 года руководство «Див-Кабура» опубликовало объявление в одной из местных газет. Среди вакансий значилась и должность главного тренера команды. Филипп Клеман, которому тогда было чуть больше двадцати лет, решил рискнуть и попробовать свои силы. На собеседовании клубное руководство сначала предложило ему контракт игрока, но Клеман настоял на том, чтобы получить шанс именно как тренер.

В результате стороны нашли компромисс – он стал играющим тренером. На поле Клеман выходил в роли защитника, но уже в первые сезоны столкнулся с серьезной травмой. Восстановление заняло много времени, и именно этот период стал переломным: он понял, что будущее – за тренерской работой. Позже Клеман вспоминал, что травма стала для него своеобразным благословением, ведь именно она подтолкнула его полностью сосредоточиться на тренерской карьере.

Стабильность в эпоху текучки кадров

С тех пор прошло 31 год, и Клеман всё это время остается во главе одного клуба. В европейском футболе, где тренеры меняются каждые два-три сезона, подобная стабильность звучит почти невероятно. За эти годы Клеман провел с «Див-Кабуром» более тысячи официальных матчей. И хотя клуб никогда не выходил на самые высокие уровни, его работа стала примером преданности делу.

В отличие от больших команд, где результат измеряется исключительно трофеями, в «Див-Кабуре» ценят постоянство и атмосферу. Для руководства именно это оказалось важнее громких побед, а для болельщиков Клеман стал не просто тренером, а частью их повседневной футбольной жизни.

Жизнь между дивизионами

Все эти годы команда выступала в нижних эшелонах французского футбола, периодически меняя дивизионы. Иногда «Див-Кабур» поднимался до четвертого уровня, иногда опускался до седьмого. Сейчас клуб играет в Национальном чемпионате 3, который считается пятым по уровню дивизионом во Франции. Для больших клубов такие результаты могли бы считаться провалом, но в «Див-Кабуре» никто не требует невозможного. Главная ценность – в том, что команда сохраняет свою идентичность и стабильно существует, а её наставник продолжает работать, не поддаваясь давлению.

Тысячный матч и планы на будущее

В апреле этого года Клеман провел свой тысячный матч во главе «Див-Кабура». Ему всего 54 года, и впереди еще достаточно времени, чтобы продолжить уникальную карьеру. Сам он признается, что пока не думает о завершении работы. «Я не знаю, смогу ли жить без футбола. Каждый матч дарил мне особые эмоции, и я не задумывался о том, когда настанет последний день моей тренерской карьеры», – сказал он в интервью Ouest-France. Эти слова показывают, что Клеман продолжает жить футболом и не ставит себе искусственных сроков.

Почему это сотрудничество продолжается

Можно задаться вопросом: зачем клубу держать одного тренера больше трех десятилетий без особых побед? Ответ прост – стабильность и доверие. Клеман стал частью местной футбольной культуры, а болельщики и руководство давно воспринимают его как символ клуба. В маленьком городе он стал почти культовой фигурой, и менять его ради призрачных перспектив никто не видит смысла. Даже без трофеев тренер сумел сохранить атмосферу и дух команды, что для «Див-Кабура» оказалось важнее всего.

Сравнение с Лигой 1 и другими тренерами

Чтобы оценить уникальность истории Клемана, достаточно сравнить её с реальностью в Лиге 1. Самым долго работающим наставником в элите Франции сейчас является Кристоф Пелиссье, возглавляющий «Осер» меньше трех лет. Для остальных тренеров даже два сезона – уже приличный срок.

На фоне этой текучки 31 год Клемана в одном клубе выглядит почти фантастикой. Даже такие авторитетные специалисты, как Луис Энрике, который выиграл Лигу чемпионов, не приближаются к этой планке. История «Див-Кабура» доказывает: преданность и стабильность могут быть ценнее любых титулов.

Верность клубу

История Филиппа Клемана – это напоминание, что футбол живет не только большими победами и титулами. Иногда именно верность одному клубу и людям вокруг делает тренера по-настоящему легендарным. Его пример показывает, что даже без трофеев можно войти в историю и стать символом команды. И пока Клеман продолжает свою работу, «Див-Кабур» остается уникальным явлением во французском футболе.

