Когда и где смотреть реванш Богачук – Адамс в Лас-Вегасе
Бокс

Богачук против Адамса: когда и где смотреть реванш украинца в Лас-Вегасе

Сергей Богачук проведет реванш против Брендона Адамса в Лас-Вегасе 13–14 сентября. Украинец — фаворит боя и часть вечера бокса с Канело и Кроуфордом.

Украинский боксер Сергей Богачук готовится к одному из самых ожидаемых боев своей карьеры. В ночь с 13 на 14 сентября он выйдет на ринг против американца Брендона Адамса. Это будет реванш за их первую встречу в 2021 году, когда Адамс нанес украинцу первое поражение на профессиональном ринге. Теперь ставки выше, арена больше, а интрига сильнее — ведь бой пройдет на легендарном «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net

История противостояния

Первая встреча Богачука и Адамса состоялась 4 марта 2021 года. Тогда американец одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде, лишив украинца идеального рекорда. С тех пор карьеры обоих боксеров развивались по-разному: Богачук уверенно поднимался в рейтингах, а Адамс оставался в тени, проводя поединки с переменным успехом.

Теперь же оба возвращаются в ту же весовую категорию (первый средний вес, до 69,8 кг), чтобы поставить точку в этой истории.

Когда и где смотреть реванш Богачук – Адамс в Лас-Вегасе

Контекст вечера бокса

Бой-реванш станет частью грандиозного вечера бокса, в котором главной афишей станет поединок Сауля «Канело» Альвареса против Теренса Кроуфорда. Это событие собирает огромный интерес в мире спорта, а участие украинского боксера в андеркарде привлекает дополнительное внимание фанатов из Украины и Европы.

Фактически, для Богачука это шанс показать себя широкой публике в самом центре мирового бокса — Лас-Вегасе.

Профиль бойцов

  • Сергей Богачук (Украина): 30 лет, рекорд 26–2 (24 KO), дебютировал в 2017 году. Входит в топ-5 мировых рейтингов WBC, WBO, IBF и The Ring. Отличается нокаутирующей мощью — 92% побед нокаутом.
  • Брендон Адамс (США): 36 лет, рекорд 25–4 (16 KO), на профи-ринге с 2011 года. Опытнее по количеству раундов (145 против 125 у Богачука), но уступает в росте (–8 см) и размахе рук (–7 см).
Когда и где смотреть реванш Богачук – Адамс в Лас-Вегасе

Оба боксера работают в ортодоксальной стойке, но их стили заметно различаются: Богачук больше давит и ломает соперников мощью, Адамс делает ставку на выносливость и контратаки.

Форма и последние бои

Богачук выиграл четыре из последних пяти боев, включая победы над Майклом Фоксом и Исмаэлем Дэвисом. Единственное поражение — от Верджила Ортиса-младшего в 2024 году. Украинец доказал, что способен возвращаться после неудач, и сегодня его позиции в рейтингах подтверждают уровень.

Адамс, напротив, проиграл свой крайний бой Андреасу Кацуракису раздельным решением судей. До этого у него были победы над Франсиско Вероном и Исмаэлем Виллареалом. Но регулярность боев у американца заметно ниже: он выходит на ринг в среднем раз в год, тогда как Богачук бьется каждые 5–6 месяцев.

Преимущества Богачука

Статистика показывает явное преимущество украинца. Помимо впечатляющего процента нокаутов, у него заметное преимущество в габаритах. Эти данные позволяют предположить, что именно Богачук будет контролировать ринг и дистанцию.

Не случайно букмекеры считают его фаворитом: коэффициент на победу украинца — 1,21 против 4,50 на успех Адамса. При этом аналитики уверены, что бой вряд ли пройдет всю дистанцию — ставки на досрочную победу выглядят весьма вероятными.

Когда и где смотреть реванш Богачук – Адамс в Лас-Вегасе

Где и когда смотреть бой

Бой состоится в ночь с 13 на 14 сентября. Выход боксеров на ринг ожидается около 03:00 по киевскому времени. Поединок станет частью трансляции на YouTube-канале Netflix Sports, что обеспечит широкий доступ к просмотру для фанатов по всему миру.

Для украинского болельщика это будет шанс поддержать своего спортсмена в момент, когда он может вернуть себе статус одного из главных претендентов на мировой титул.

Напомним, мы также писали про жесткую оценку игры сборной Украины против Азербайджана.

