Деньги только там. Промоутер Фьюри рассказал, где пройдет реванш с Усиком

Sky Sports

Промоутер Боб Арум уверен, что только Саудовская Аравия сейчас может организовать реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за все титулы супертяжелого веса.

«Контракт подразумевает, что реванш организовывает Саудовская Аравия. Никто больше не потянет такой бой, никто больше не может себе этого позволить».

«И Саудовская Аравия является прекрасным организатором поединков. Мне кажется, все прошло на невероятном уровне, все довольны. Поэтому реванш пройдет именно там», — сказал Арум.

Ожидается, что бой пройдет в конце этого года.

sport.ua