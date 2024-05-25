Ханс-Дитер Флик не видит смысла покупать новых игроков в Барселону

Считает, что у нынешнего состава имеется потенциал

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Новый тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик не собирается покупать новых игроков в летнее трансферное окно.

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По информации источника, немецкий специалист считает, что нынешний состав имеет потенциал только нужно сделать упор на физическую подготовку и тогда можно будет выстроить конкурентоспособную команду. Отмечается, что Флик также намерен доверять молодым игрокам и хочет сделать выпускников академии "Барселоны" важной частью проекта.

Напомним, Ханси Флик станет новым главным тренером "Барселоны" после ухода Хави Эрнандеса. Немецкий специалист подписал двухлетний контракт с каталонским клубом, который продлится до 2026 года.

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