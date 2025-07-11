Обладатель Кубка Стэнли подписал новый контракт с Колорадо

НХЛ. Джош Мэнсон

Обладатель Кубка Стэнли 2022 года защитник Джош Мэнсон подписал двухлетний контракт с «Колорадо Эвеланш». Он будет действовать до сезона-2027/28. Финансовые условия контракта не разглашаются.

В минувшем сезоне 33-летний Мэнсон зарабатывал 4,5 млн долларов, но сыграл только в 48 играх регулярного чемпионата (1 гол, 14 передач), так как получил четвертую для себя травму в составе «Эвеланш». Джош вернулся в строй к плей-офф и набрал три очка (2 гола, 1 передача) в семи играх.

«Джош стал важным членом нашей синей линии с тех пор, как присоединился к команде во время расширенного сезона 2022 года», – сказал генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарланд. «Он надёжный и жёсткий защитник, который в критические моменты включается в атаку. Он также опытный лидер в нашей раздевалке, и мы рады, что он заключил новый контракт».

Мэнсон был приобретён «Колорадо» 14 марта 2022 года в результате обмена с «Дакс» на Дрю Хеллесона и право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2023 года. В том плей-офф Мэнсон набрал восемь очков (3 гола, 5 передач) в 20 играх, что помогло «Эвеланш» выиграть Кубок Стэнли.

sport.ua