Бока Хуниорс объявила о подписании полузащитника Ромы

"Бока Хуниорс" официально объявила о подписании полузащитника "Ромы" Леандро Паредеса, который является воспитанником академии этого клуба.

По информации от СМИ, сумма трансфера за 31-летнего аргентинского полузащитника составила около 3,5 миллионов евро, а сам футболист подписал контракт с "сине-золотыми" до конца декабря 2028 года.

Официальная презентация Леандро Паредеса в качестве нового игрока "Бока Хуниорс" состоялась на полностью заполненном легендарном стадионе "Ла Бомбонера".

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Напомним, что Леандро Паредес провел 135 игр за "Рому" во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 11 ассистов.

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