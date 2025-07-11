БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Известный конголезский супертяжеловес Мартин Баколе назвал победителя боя между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«На этот раз Дюбуа попытается воспользоваться своим шансом, но все бесполезно. Усик его победит, у Дюбуа нет боксерского ума, Усик снова будет с ним играть на ринге.

Я думал, что Фьюри победит Усика, но Александр доказал, что я не прав. Если бы меня пригласили в лагерь Усик или Дюбуа? Я бы поехал к Александру», – сказал Баколе.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua