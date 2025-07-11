Мекис: Нельзя недооценивать масштаб достижений Red Bull

Вчера в Сильверстоуне Лоран Мекис провёл свой первый рабочий день в качестве нового руководителя и исполнительного директора Red Bull Racing – на британском автодроме команда проводила официальный съёмочный день. Он впервые появился в её боксах, но пока даже не в униформе, а просто в белой рубашке и дал первое интервью.

«Пока это только первый день, как я неожиданно стал частью этой команды, – признал Мекис. – С нетерпением жду возможности познакомиться со всеми её сотрудниками. До сих пор не покидает немного нереальное ощущение – быть в гараже Red Bull и не видеть здесь Кристиана Хорнера.

Нельзя недооценивать масштаб того, что достигла эта команда за 20 лет его руководства. Мы познакомились 20 лет назад, когда он был самым молодым руководителем команды в Формуле 1, и видеть, как он вывел её на уровень, на котором она находится сейчас, просто невероятно. На её счету очень много титулов и побед.

Я смотрю на эту команду, как и многие из тех, кто смотрит со стороны: мы видим, что в ней работают лучшие специалисты мира. Это так и есть; даже когда мы были их соперниками, мы считали её самой сильной командой, которой удалось собрать вместе лучшие таланты.

Присоединиться к этой команде – настоящая привилегия, и основное внимание необходимо уделить тому, чтобы у всех этих талантливых людей было всё необходимое, чтобы они трудились с максимальной эффективностью…

ДНК Red Bull проявляется в нашем подходе ко всему – мы работаем и идём на высокий риск, улыбаясь. При этом мы помним, что у нас лучшая в мире работа, и нас отличает колоссальное желание добиться побед.

Если говорить о будущем, то меня воодушевляет назначение на пост руководителя этой команды, и вместе мы добьёмся отличных результатов на основе того невероятного наследия, которое оставил Кристиан Хорнер за двадцать лет руководства.

От всего сердца я благодарю за поддержку, которую я чувствовал на протяжении предыдущих полутора лет, когда возглавлял Racing Bulls. У меня нет ощущения, что я ухожу – я остаюсь в этой семье: будем считать, что я просто перешёл на другую сторону улицы. Но я знаю, что о команде замечательным образом позаботятся Петер Байер, Алан Пермейн и все остальные, благодаря кому Racing Bulls стала особенной, и это важнее всего».

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