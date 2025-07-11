Даяна Ястремская – четвертая украинская теннисистка, обыгравшая соперницу из топ-5 на Grand Slam: кто еще добивался такого успеха

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в первом круге Уимблдона вторую ракетку мира американку Коко Гауфф



Ястремская стала четвертой представительницей Украины, кому удалось победить на “мэйджоре” соперницу из топ-5, а всего это шестая такая победа для украинских теннисисток.

Первую победу над топ-5 на “мэйджорах” для Украины добыла Катерина Козлова, которая на Ролан Гаррос-2018 в первом круге обыграла пятую ракетку мира и действующую чемпионку турнира Елену Остапенко из Латвии – 7:5, 6:3.

Следующая победа состоялась также в 2018 году: во втором круге US Open Леся Цуренко переиграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании – 6:4, 6:2.

Следующие три победы пришлись на счет самой титулованной украинской теннисистки Элины Свитолиной. В 2023 году, вернувшись в тур, после рождения дочери, Свитолина в четвертьфинале Уимблдона победила первую ракетку мира польку Игу Швёнтек – 7:5, 6:7(5), 6:2.

В этом сезоне Свитолина на двух “мэйджорах” была сильнее четвертой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини. В Австралии Элина победила со счетом – 2:6, 6:4, 6:0, в Париже взяла верх, отыграв три матчбола – 4:6, 7:6(6), 6:1.

btu.org.ua