Карлос Алькарас – о победе в четвертьфинале Уимблдона: “Думаю, это был лучший матч для меня на этом турнире”

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился своими мыслями после победы над Кэмероном Норри в четвертьфинале Уимблдона



– Карлос, отличное выступление сегодня. Вы, наверное, очень довольны своим уровнем игры.

– Да, сегодня был действительно отличный матч. Думаю, лучший матч для меня на этом турнире. Я очень рад видеть, как я продолжаю двигаться вперед, улучшаю свою игру с каждым матчем, с каждым днем. Я действительно очень, очень счастлив. Постараюсь максимально использовать эти два дня, чтобы быть в хорошей форме перед еще одним полуфиналом на Уимблдоне.

– Вы только что сказали, что это был ваш лучший матч на турнире. Что изменилось для вас за последние несколько дней?

– Подача. Я почувствовал эту уверенность на подаче еще в матче против Рублева. Когда удается найти хороший ритм на подаче, тогда главное сохранить это ощущение, стараться играть с комфортом. Как я уже говорил, на траве, когда ты хорошо подаешь или по крайней мере чувствуешь себя уверенно на подаче, то игра с задней линии или прием становятся спокойнее. Тогда ты играешь с большей уверенностью, яснее мыслишь. Поэтому, думаю, ощущение уверенности на подаче дало мне спокойствие, чтобы показать отличный теннис с задней линии. Я бы сказал именно это.

– Что вы думаете о своем сопернике по полуфиналу, Тэйлоре Фритце, и какие трудности он может создать, особенно на траве?

– Его нынешний травяной сезон пока что очень успешный. Он демонстрирует великолепный теннис. Его игра очень хорошо подходит для травы: он играет плоско, агрессивно, имеет мощную подачу. Я постараюсь быть сосредоточенным и показать свой лучший теннис. Постараюсь играть на таком же уровне, как сегодня, или даже лучше. Если я буду играть как сегодня, у меня точно будет шанс. Поэтому попробую это сделать. Буду играть агрессивно, не буду позволять ему навязывать свою игру или доминировать. Посмотрим. Но я с нетерпением жду этого матча, потому что знаю, что мне нужно поднять уровень, если я хочу его победить.

– Кажется, вы получаете много удовольствия на корте. Очевидно, что вы весело проводите время. Это ключ к улучшению вашей игры?

– Да, думаю, что да. Я всегда говорю, что как только я начинаю наслаждаться матчем, моментом, тогда мой уровень игры повышается, я демонстрирую свой лучший теннис. Сегодня это было ключевым: я ни о чем не думал, просто наслаждался каждой секундой на корте. Играть четвертьфинал на Уимблдоне – это подарок. Я старался максимально использовать каждую минуту на Центральном корте. Там была невероятная атмосфера. Для меня это удовольствие. Я старался наслаждаться насколько это возможно и, думаю, показал действительно высокий уровень тенниса.



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