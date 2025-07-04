Уимблдон. Свитолина и Костюк выйдут на корт в пятницу: полное расписание игрового дня

Пятница, 4 июля – пятый игровой день третьего в сезоне турнира Grand Slam, Уимблдона. В этот день начнутся матчи третьего круга в мужском ﻿и женском одиночных разрядах, продолжатся матчи парного турнира и начнутся соревнования в миксте



Сегодня на корт выйдут две представительницы Украины: Элина Свитолина и Марта Костюк.

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Wimbledon | 4 июля﻿ 2025 года

Центральный корт | Начало в 13:30 (15:30 по киевскому времени)

R32 | Тэйлор Фритц (США, 5) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 26)

Не ранее 17:00 по киевскому времени

R32 | Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

R32 | Арина Соболенко (-, 1) – Эмма Радукану (Великобритания)

Первый корт | Начало в 13:00 (15:00 по киевскому времени)

R32 | Диан Парри (Франция) – Сонэй Картэл (Великобритания)

R32 | Кэмерон Норри (Великобритания) – Маттиа Беллуччи (Италия)

R32 | Элизе Мертенс (Бельгия, 24) – Элина Свитолина (Украина, 14)

Корт №2 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Анастасия Павлюченкова (-) – Наоми Осака (Япония)

R32 | Бен Шелтон (США, 10) – Ринки Хиджиката (Австралия) – доигровка со счёта 6:2, 7:5, 5:4

R32 | Лаура Зигемунд (Германия) – Мэдисон Кис (США, 6)

R32 | Николас Ярри (Чили) – Жуан Фонсека (Бразилия)

Корт №3 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Далма Галфи (Венгрия) – Аманда Анисимова (США, 13)

R32 | Андрей Рублёв (-, 14) – Адриан Маннарино (Франция)

R32 | Нуну Боржеш (Португалия) – Карен Хачанов (-, 17)

Корт №12 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Солана Сиерра (Аргентина, LL) – Кристина Букша (Испания)

R32 | Камилла Рахимова (-) – Линда Носкова (Чехия, 30)

R32 | Камиль Майхжак (Польша) – Артур Риндеркнех (Франция)

Корт №18 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Ллойд Гласспул/Джулиана Олмос (Великобритания/Мексика) – Джексон Уитроу/Ирина Хромачёва (США/-)

R32 | Мартон Фучович (Венгрия) – Гаэль Монфис (Франция) – доигровка со счёта 6:4, 1:6, 4:6, 7:6(5)

R32 | Чжань Хаоцинь/Барбора Крейчикова (Китайский Тайбэй/Чехия) – Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 3)

R32 | Лучано Дардери (Италия) – Джордан Томпсон (Австралия)

Корт №5 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Франсишку Кабрал/Лукаш Мидлер (Португалия/Австрия) – Пётр Ноуза/Патрик Рикль (Чехия)

R32 | Рафаэль Матос/Марсело Мело (Бразилия) – Никола Мектич/Майкл Винуc (Хорватия/Новая Зеландия, 8)

R64 | Хейли Баптист/Кэти Макнелли (США) – Беатрис Аддад Мая/ Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия, 11)

Корт №6 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Фернандо Ромболи/Джон-Патрик Смит (Бразилия/Австралия) – Гвидо Андреоцци/Марсело Демолинер (Аргентина/Бразилия)

R32 | Куинн Глисон /Ингрид Гамарра Мартиньш (США/Бразилия) – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-, 5)

R32 | Роберт Кэш/Джей Джей Трейси (США) – Ринки Хиджиката/Дэвид Пел (Австралия/Нидерланды)

Корт №8 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Кевин Кравитц/Тим Пютц (Германия, 3) – Мэттью Кристофер Ромиос/Райан Сеггерман (Австралия/США)

R32 | Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) – Маккартни Кесслер/Клара Таусон (США/Дания)

R32 | Кевин Кравитц/Эллен Перес (Германия/Австралия, 7) – Натаниэль Лэммонс/Александра Панова (США/-)

Корт №14 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 10) – Ханью Го/Александра Панова (Китай/-)

R32 | Садио Думбия/Фабиен Ребуль (Франция, 11) – Александр Эрлер/Константин Франтцен (Австрия/Германия)

R32 | Сэ Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия, 4) – Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния)

R32 | Садио Думбия/У Фан-Синь (Франция/Китайский Тайбэй) – Нил Скупски/Дезире Кравчик (Велика Британия/США)

Корт №15 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Эри Ходзуми /Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) – Екатерина Александрова/Чжан Шуай (-/Китай, 14)

R32 | Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) – Педро Мартинес/Жауме Мунар (Испания)

R32 | Сандер Арендс/Деми Схюрс (Нидерланды) – Джошуа Пэрис/Эден Силва (Великобритания)

R32 | Андреа Вавассори/Сара Эррани (Италия, 3) – Джулиан Кэш/Хезер Уотсон (Великобритания)

Корт №16 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Камила Осиорио/Алиша Паркс (Колумбия/США) – Николь Меликар-Мартинес/Людмила Самсонова (США/-, 15)

R32 | Джейми Мюррей /Эмили Эпплтон (Великобритания) – Дэвид Стивенсон/Майя Люмсден (Великобритания)

R32 | Юки Бхамбри/Цзян Синью (Индия/Китай) – Кристиан Харрисон/Николь Меликар-Мартинес (США)

Корт №17 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Билли Харрис/Маркус Уиллис (Великобритания) – Харри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 2)

R32 | Полина Кудерметова/Зейнеп Сёнмез (-/Турция) – Габриэла Дабровски/Эрин Раутлиф (Канада/Новая Зеландия, 2)

R32 | Генри Паттен/Оливия Николлз (Великобритания) – Андрес Мольтени/Эйша Мухаммад (Аргентина/США)



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