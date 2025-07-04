Лето в НХЛ. Флорида остается в топе, Эдмонтон и Макдэвид, обмен Вегаса

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После завершения минувшего сезона в НХЛ уже состоялся драфт и открылся рынок свободных агентов. Глобальных изменений в командах не было, а главной задачей большинства клубов было сохранение своих лидеров.

Флорида сохраняет состав

Главным победителем рынка свободных агентов можно назвать Флориду, хотя клуб, по сути, никого нового и не подписал. Руководство выполнило главную задачу и сохранило всех игроков, которые помогли команде завоевать второй кряду Кубок Стэнли. Новые контракты на 8 лет получили защитник Аарон Экблад и форвард Сэм Беннетт, а также нападающий Брэд Маршан. Возможно, есть вопросы по договору на 6 сезонов 37-летнего Маршана, но для НХЛ это нормальная практика, когда важному игроку дают несколько дополнительных сезонов в благодарность за выступления. А Маршан после обмена из Бостона стал важным исполнителем, и не только в плане голов и очков, поэтому Пантеры могли себе это позволить.

Getty Images/Global Images Ukraine. Брэд Маршан

В итоге клуб потерял только защитника Нэйта Шмидта (подписали в третью пару обороны Джеффа Питри) и резервного кипера Витека Ванечека.

Флорида еще летом 2024 года переоформила большинство лидеров на длительные контракты, теперь продлила еще трех топ-хоккеистов и готова к походу за четвертым финалом Кубка Стэнли подряд. На ближайшее время у Пантер по контрактам остался только вопрос основного вратаря Сергея Бобровского который через год может стать свободным агентом.

Эдмонтон готовится к переговорам с Макдэвидом

У Эдмонтона похожая ситуация. Ойлерз не отпустили ключевого защитника Эвана Бушара, который мог стать главным участником рынка свободных агентов. Единственный элитный защитник в составе Нефтяников получил контракт на 4 года и 42 миллиона. Не такой уж длительный договор, как можно было ожидать. Видимо, 25-летний Бушар рассчитывает на еще один большой контракт до конца карьеры и не захотел подписывать максимальное соглашение.

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Эдмонтон потерял Кори Перри, который перешел в Лос-Анджелес, а в остальном у менеджмента есть одна глобальная задача – остается вопрос с контрактом Коннора Макдэвида. Через год игрок может стать свободным агентом, но сомнительно, что Ойлерз допустят уход капитана. Вместе с Макдэвидом завершаются контракты обоих основных вратарей, трех защитников и ряда форвардов.

И Нефтяникам нужно усилиться так, чтобы убедить Макдэвида остаться, ведь игрок уже сказал, что будет смотреть на амбиции и состав Эдмонтона и решать, стоит ли продолжать.

Самый большой обмен

В этом году рынок свободных агентов был откровенно слабым, а главным событием стал обмен форварда Митча Марнера из Торонто в Вегас. Марнер после всех неудач в составе Кленовых решил перебраться к Золотым Рыцарям, подписав контракт на 8 лет и 96 миллионов. Почему-то кажется, что в Вегасе у Марнера будет больше шансов выиграть Кубок Стэнли. Рыцари же получили элитного вингера, набравшего в прошлом сезоне 102 очка при 75 ассистах.

На Западе в новом сезоне снова будет очень конкурентная борьба, хотя среди топ-команд солидное усиление провел только Вегас.

Getty Images/Global Images Ukraine. Митч Марнер

Что касается Торонто, то Кленовые на рынке никак себя не показали и пока только продлили опытного форварда Джона Тавареса. Клуб продолжает рассчитывать, что Таварес, Остон Мэттьюз и Вильям Нюландер все же начнут приносить успех в плей-офф, а не только в регулярном сезоне.

Изменения в Айлендерс

Драфт-2025 в НХЛ не считается глубоким или очень сильным, но выбор под первым номером – это всегда возможность освежить команду. И это как раз было нужно Нью-Йорк Айлендерс, где атмосфера и результаты, кажется, немного застоялись. Даже те, кто следит за НХЛ, вряд ли назовут больше одной звезды в составе Островитян, а если говорить о полевых игроках, то вообще никого не назовут.

На драфте клуб выбрал защитника Мэттью Шефера, который надеется дебютировать в новом сезоне. Интересно, что Шефер из-за травмы в прошлом сезоне отыграл лишь 17 матчей, но все равно в скаутских рейтингах оставался первым (говорит о силе драфта). Эксперты отмечают катание и понимание игры канадца, который имеет все, чтобы стать ключевым защитником Айлендерс.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэттью Шефер

Однако Айлендерс точно нужно продолжать работу над составом, особенно в атаке. В прошлом сезоне команда была среди аутсайдеров по количеству заброшенных шайб, а летом клуб подписал только Джонатана Дрюэна на углубление нападения. Звездных нападающих в праймовом возрасте у тренера Патрика Руа вообще нет, хотя это странно, учитывая то, в каком городе базируется команда.

sport.ua