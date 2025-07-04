Переговоры между Баварией и Штутгартом по звездному нападающему приостановлены

Как сообщает издание BILD, переговоры между "Баварией" и "Штутгартом" по трансферу Ника Вольтемаде были приостановлены.

Мюнхенцы рассматривали Вольтемаде как главную трансферную цель этим летом, в связи с чем чемпионы Бундеслиги согласовали личные условия с 23-летним нападающим. В течение последних 48 часов "Бавария" увеличила свое предложение для Вольтемаде в надежде, что нападающий попытается самостоятельно добиться перехода из "Штутгарта".

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Несмотря на это, их попытка завершить трансфер оказалась неудачной: "Штутгарт" оценивает Вольтемаде в 80 миллионов евро, поэтому переговоры были приостановлены, поскольку "Бавария" остается неохотной предложить более 50 миллионов евро.

Впрочем, трансфер нападающего все еще не снят с повестки дня. Согласно сообщению, "Бавария" планирует вернуться к переговорам после завершения своей кампании на Клубном Чемпионате мира, тогда как "Штутгарт" использует это время, чтобы достичь внутреннего согласия относительно суммы, за которую они согласятся отпустить Вольтемаде.

В сезоне 2024/25 Ник Вольтемаде забил 17 голов и отдал 3 ассиста в 33 матчах за "Штутгарт" во всех турнирах.

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