«Его будут трах*ть!» Фьюри выложил видео с секс-куклой и вспомнил Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри в своем Instagram поделился видео с секс-куклой, на которую надел маску украинца Александра Усика.

«У меня есть маленький Усик. Я готовлюсь к нашему бою в апреле 2026 года. А пока его будут трах*ть», – сказал британец в видео.

Ранее Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой, который, если украинец согласится, должен состояться 18 апреля 2026 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. До этого Фьюри по решению судей проиграл Усику оба поединка.

ВИДЕО. «Его будут трах*ть!» Фьюри опубликовал видео с секс-куклой, вспомнил Усика

sport.ua