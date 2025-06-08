Кейшон идет на топ-тест. После Беринчика выйдет против Де Лос Сантоса

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В ночь на 8 июня в Норфолке, штат Вирджиния, США, состоится первая защита титула WBO в легкой весовой категории для чемпиона 26-летнего Кейшона Дэвиса (13–0, 9 КО). Его соперником станет 25-летний доминиканец Эдвин Де Лос Сантос (16–2, 14 КО). Впервые после Беринчика Кейшон будет выходить в ринг – теперь в статусе чемпиона.

Обновлено! Бой не состоится, так как чемпион провалил взвешивание

Кейшон легко прошел Беринчика. Впереди – более сложное испытание

Бой с Денисом Беринчиком на старте 2025 года для Кейшона Дэвиса сложился наилучшим образом. Он смог медийно разжечь фанатов. Именно Кейшон стал тем, на кого пришли посмотреть в этом поединке. Он провоцировал чемпиона, хватался за пояс и давил на Дениса морально.

После этого сам же Дэвис разжег расистский конфликт. Заявил, что команда соперника передала ему коробку с бананами и арбузом, подшучивая над его темной кожей. А потом рассказал, что это был Теофимо Лопес, а не Беринчик. В то же время перед признанием того, что Денис ни при чем, Кейшон снова зажигал на второй пресс-конференции.

Снова давил на тогда еще чемпиона и его промоутера Александра Красюка. На взвешивании опять произошел конфликт. Кейшон продолжил давить на Беринчика, а затем получил толчок в спину, после чего бросился драться к сопернику, но у него не получилось ничего, потому что команды умело были разняты.

Вся эта эмоциональность никак не повлияла на Дэвиса в ринге. Он был спокойным и жестким. Уже на старте стало понятно, что побить американца Денису будет непросто. И чем дальше заходил бой, тем очевиднее это становилось. Украинец не успевал вообще. Не доставал соперника, не попадал. А еще получал жесткие удары в ответ, что привело к досрочному поражению в 4-м раунде.

Кейшон довольно быстро возвращается на ринг. Пауза в четыре месяца для современных боксеров и тем более боксеров-чемпионов – весьма недолгая. При этом нельзя сказать, что Дэвису попался простой претендент.

Эдвин Де Лос Сантос попал в немилость к фанатам. В 2023-м доминиканец встретился с Шакуром Стивенсоном. Переживания относительно яркости поединка были, ведь Де Лос Сантос имеет классный удар. И все сбылось как нельзя хуже.

Эдвин не смог придумать ничего, чтобы зажать соперника. Шакур не делал ничего, чтобы работать первым номером или быть агрессивным. Как следствие, непонятная беготня по рингу закончилась победой Стивенсона.

Критики удостоились оба участника поединка. Шакур даже больше, но из-за того, что он – большая звезда, ему уже организовывали поединок, а вот Де Лос Сантос сидел без дела. А после этого сразу получил титульный поединок.

Да, это выглядит странно. Почему боксер, проигравший предыдущий поединок, выходит на титул? Почему боец, который сидел без дела почти два года, получает бой за пояс? Почему, учитывая то, что происходило в первом бою, Эдвин сразу получает такое важное противостояние?

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдвин Де Лос Сантос

С другой стороны, Де Лос Сантос не всегда справедливо получал критику. Все же в бою против Шакура именно Стивенсон был слишком осторожным – даже на фоне оппонента. Всеми остальными боями Эдвин заслужил получить шанс. Тем более против оппонента, который на этот раз не будет бегать по рингу.

Кто фаворит?

Кейшон Дэвис – большой фаворит. Букмекеры дают на его победу коэффициент 1,13. На победу Эдвина Де Лос Сантоса можно поставить с коэффициентом 5,70.

Почему Кейшон фаворит – очевидно. Он – очень умный и техничный боксер. Воспитанник Брайана Макинтайра, который фактически создал как тренер Теренса Кроуфорда. Жесткий, в меру агрессивный боец, который может и перебоксировать оппонента, и просто разбить того силовыми.

Кроме того, стоит учитывать и общую форму Дэвиса. В последних боях он бил только достаточно серьезную оппозицию. А в поединке за пояс разбил чемпиона за четыре раунда. Однако Де Лос Сантос – немного другого калибра боксер. Не сказать, чтобы он точно намного лучше Беринчика, если Денис в идеальной форме. Просто это – другой спортсмен.

Эдвин умеет боксировать первым номером, хотя с Шакуром этого и не было заметно. Де Лос Сантос разбирается в контратаках. А еще имеет крайне сильный удар. Одно дело, когда тебя бьет Беринчик, который не обладает ни нокаутирующим ударом, ни габаритами. И другое, когда попадает Де Лос Сантос, из-за ударов которого переживал даже Шакур Стивенсон.

Кейшону придется быть осторожнее, у него нет другого выбора. Насколько осторожнее и как долго – это уже дальше вопрос.

Эдвин – опасен сразу. Он неоднократно побеждал на старте встречи. Берется за дело с первых секунд, пытается попадать тяжелыми ударами. А Кейшон – наоборот: старт поединка проводит в разведке, смотрит на действия оппонента и на его планы.

С Беринчиком эта проверка возможностей соперника прошла спокойно и быстро. А вот Де Лос Сантос может придумать оппоненту достаточно проблем.

При этом нельзя быть уверенными, что Эдвин не будет тотально избит. Дэвис в последнее время постоянно боксирует, а Де Лос Сантос сидит без дела. Кейшон только набирает форму, а Эдвин отбоксировал посредственно против Шакура и не выходил в ринг. Если доминиканец выйдет сильно заржавевший, у него может не оказаться времени, чтобы втянуться в противостояние: силовые начнут проходить раньше.

Так что интересно, интригует. Именно таких боев мы и ждем от чемпионов легкого веса – одного из лучших в боксе.

Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022

1.13

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5.70

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