Гоночное шоу на MadRing собрало почти 20 тысяч зрителей

Гоночное шоу в испанской столице с участием команды Williams и Карлоса Сайнса прошло успешно, и надежды организаторов в полной мере оправдались.

Впрочем, в программу показательных выступлений входили не только заезды Карлоса на FW45, машине 2023 года, но и испанских гонщиков молодёжных серий. И многочисленная публика, собравшаяся на Road Show, стала свидетелем, как Мари Боя, выступающий за Campos в Ф3, во время своего заезда допустил ошибку, не рассчитав скорость при развороте, и в итоге на его машине было повреждено заднее крыло.

Но Пепе Марти, гонщик Формулы 2 и участник молодёжной программы Red Bull, действовал чётко и грамотно и даже заявил, что готов продолжить карьеру в Формуле 1, если представится такая возможность: «Есть шанс попасть туда в 2026 году, но для этого надо прогрессировать и зарабатывать очки».

Разумеется, главным героем вечера был Сайнс, который повеселил публику, в своё удовольствие погоняв по импровизированной трассе, дымил резиной и крутил «пончики». С его точки зрения, момент для этого был выбран очень удачный.

«Не знаю, чего Williams сможет добиться через год и три месяца, но сейчас команда на подъёме, – прокомментировал он. – Могу представить, что в Мадриде у меня будет возможность бороться за подиум. В 2026-м это станет возможным, тем более что можно и помечтать.

Если бы мне в прошлом году назад сказали, что мы будем проходить в финал квалификаций и опережать машины Ferrari, Mercedes или Red Bull, я бы быстрее принял решение подписать контракт. Если мы продолжим в таком же духе и сможем сделать следующий шаг, то не исключаю, что Williams вернётся в группу лидеров».

Остаётся добавить, что 30 градусная жара не помешала почти 20 тысячам болельщиков собраться на мадридское RoadShow, и организаторы подвели его итог так: «Лучшее, что можно сказать о проекте MadRing – это люди, и сегодня вы это подтвердили. Эта трасса строится для вас, и всё только начинается. Спасибо за этот незабываемый день!»

Источник