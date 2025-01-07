Деловой график Боттаса по-прежнему остаётся плотным

В 2025 году Валттери Боттас уже не будет выступать в Формуле 1, но останется в паддоке в роли резервного гонщика Mercedes. Зато теперь у него больше времени на разнообразные деловые проекты, которыми он увлечённо занимается уже несколько лет.

Зимнее межсезонье Валттери в основном проводит в Австралии, где сейчас в самом разгаре лето, и вчера вместе с Коринной Райт, знатным местным виноделом из долины Макларен, он провёл презентацию, посвящённую выпуску второй партии своего именного шираза.

Кстати, его первое «издание» было весьма высоко оценено как профессиональными сомелье, так и просто любителями благородных напитков.

Они находили в вине, названном финским словом Ihana («прекрасное, восхитительное»), яркие фруктовые нотки, оттенки ежевики, сливы, вишни и дуба, и в целом, говорят, оно производило более приятное впечатление, чем большинство австралийских ширазов. Видимо, этим объясняется, что та первая партия была очень быстро распробована и распродана.

Проходила вчерашняя презентация непосредственно на территории винодельческого хозяйства Oliver’s Tarranga, все билеты, стоившие по 160 австралийских долларов, были распроданы заранее, но в эту цену уже входили две бутылки Ihana Edition #2 урожая 2023 года в подарочной упаковке.

А уже сегодня с утра Валттери крутит педали своего велосипеда, готовясь к гравийной велогонке RADL GRVL, которая пройдёт в окрестностях Аделаиды через неделю, в следующую среду.

Это второй подобный опыт, а впервые Боттас и его подруга Тиффани Кромвелл провели такую велогонку год назад, и финн занял в ней 18-е место в своей возрастной группе, чему был очень рад.

На следующей неделе узнаем, какого результата Валттери добьётся на этот раз. А в начале марта он примет участие в «Гонке чемпионов», которая в 2025 году впервые пройдёт в Сиднее.

Источник