Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу.

На ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

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Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы, одержал триумф единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112!

После поединка Александр Усик продемонстрировал публике украинскую реликвию – саблю гетмана Ивана Мазепы. 6 января она вернулась в Украину, о чем сообщила Государственная таможенная служба Украины:

«Оружие украинского гетмана, которое поднялось над головой Александра Усика после победы над Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии, вернулось в Украину. Историческая реликвия конца XVII века, которая временно покинула Черниговский областной исторический музей имени В. Тарновского, стала символом величественной истории украинского народа.

Сегодня Киевская таможня оформила в таможенном отношении возвращение сабли Ивана Мазепы в Украину после временного вывоза для экспонирования в Королевстве Саудовская Аравия. Сабля прошла таможенное оформление с учетом всех правовых норм и процедур, определенных законодательством Украины.

Появление оружия украинского гетмана на мировой арене стало свидетельством нашего героического прошлого и настоящего, отражением эпохи гетманщины, а также продемонстрировало силу и дух украинцев».

sport.ua