Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

В ночь на 22 декабря украинский чемпион Александр Усик победил единогласным решением судей британского претендента Тайсона Фьюри (трижды 116:112). Издание Boxingnews24 оценило этот бой и поведение Фьюри после оглашения результатов:

«Фанаты Фьюри надеялись, что он использует внушительное преимущество в габаритах, чтобы победить Усика. Команда британца думала, что он мог бы сделать с украинцем то, что сделал против Уайлдера во втором поединке.

Проблема в том, что 36-летний Фьюри не мог этого сделать, потому что он больше не тот ловкий, энергичный боец, которым был четыре года назад, когда уничтожил Деонтея за четыре раунда. Возраст, вес, плохо продуманный план боя и огромное денежное состояние сыграли злую шутку с Тайсоном.

Поэтому в ринге оказалось, что британцу нечем отвечать Усику. Фьюри, победивший Уайлдера, был бы опасным соперником для украинца, но прошло много времени и все изменилось.

После боя Фьюри жаловался на результат, обижался и говорил, что должен был победить с разницей в три раунда. Жалкое зрелище. Он даже не собирался мириться с результатом и поздравить победителя. В этот момент стало интересно, о чем думал Турки Аль-Шейх, когда смотрел на то, во что превратился «Цыганский король».

Ранее сообщалось, что следующим соперником Фьюри будет экс-чемпион UFC Франсис Нганну.

sport.ua