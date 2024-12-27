Алонсо – один из самых эффективных гонщиков сезона

Вклад Фернандо Алонсо в работу Aston Martin F1 заслуживает похвальных оценок, даже если сама команда провела сезон далеко не лучшим образом. Конечно, она заняла 5-е место в Кубке конструкторов, но при этом набрала почти в пять раз меньше очков, чем Mercedes, которая находится в командном зачёте на строчку выше.

Испанская газета Marca, проводя анализ эффективности гонщиков чемпионата мира, отметила, что Алонсо в этом плане, как всегда, на высоте. При всех недостатках машины AMR24 он сделал всё, чтобы добиться хотя бы каких-то результатов, и под конец сезона заработал 70 очков – это 74,5% от всего «урожая» Aston Martin.

С таким показателем он занимает вторую строчку в этом рейтинге эффективности, даже опережая Макса Ферстаппена, который добыл 74,2% очков для Red Bull Racing по сравнению с Серхио Пересом, в этом году явно сбавившим обороты, и поэтому его карьера в Формуле 1 в 2025-м будет поставлена «на паузу».

На счету Лэнса Стролла, напарника Фернандо, лишь 24 очка, но в отличие от него испанцу удавалось сражаться с гонщиками, выступавшими на более быстрых машинах, и финишировать в призовой десятке, даже когда шансы на это были весьма невелики.

Разумеется, в Aston Martin высоко ценят двукратного чемпиона мира за его опыт, целеустремлённость и бойцовский характер, ведь если бы не он, то положение команды из Сильвертоуна в Кубке конструкторов могло быть гораздо хуже.

Впрочем, надо признать, что подобный рейтинг эффективности носит чисто формальный характер, ведь получается, что самым эффективным гонщиком минувшего сезона приходится считать Гуаньюя Чжоу, который заработал для Sauber все 100% очков. Гран При Катара стал единственным этапом сезона, на котором швейцарской команде удалось добраться до призовой десятки: Чжоу финишировал 8-м, получив за это 4 очка.

Машина C44 однозначно была худшей в уходящем году, и шансов отличиться у гонщиков Sauber почти не было, но когда обстоятельства позволили, Чжоу удалось ими воспользоваться – более того, за то своё достижение болельщики даже называли его «Гонщиком дня».

Также стоит отметить, что составы команд Ferrari и Mercedes по части эффективности были наиболее сбалансированными. Гонщики этих команд зарабатывали очки примерно одинаково успешно, хотя Шарль Леклер опередил Карлоса Сайнса в личном зачёте, но всё-таки испанец провёл на один этап меньше – в Саудовской Аравии его Ferrari пилотировал Оливер Берман.

Разница между Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном тоже совсем невелика и составляет всего 22 очка, но осталось впечатление, что Джорджу было несколько проще преодолевать недостатки машины Mercedes, а Льюис чаще напарника жаловался на её капризный характер. Но это уже позади, и теперь всем очень интересно посмотреть, как семикратный чемпион мира будет выглядеть в следующем году на фоне Шарля Леклера, его нового напарника.

Источник