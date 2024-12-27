СМИ: Теннисный тренер и физиотерапевт украинских сборных не вернулся в Украину и работает с россиянкой

По информации портала “Трибуна”, в 2024 году Александр Томарев по документам был в составе национальных делегаций для выезда за границу, при этом обратно он не возвращался и вместо этого присоединился к команде Дарьи Касаткиной.



Как пишет журналист Станислав Орошкевич, в приказах Минспорта Украины за 2024 год теннисный тренер Александр Томарев был включен в составы национальных делегаций на Australian Open-2024 и двух зарубежных сборах в первой половине года.

“По приказу Минспорта именно Томарев был ответственным “за обеспечение участия спортсменов… и за возвращение официальной делегации национальной сборной команды Украины по теннису в Украину [после Australian Open]”. Похоже, этот пункт приказа Александр и нарушил – сам же обратно не вернулся”, – пишет журналист, который далее приводит информацию о пребывании Томарева в Канаде в этот период.

Уже после австралийского мэйджора Александра Томарева снова включили в состав национальной делегации на выезд заграницу для тренировочных сборов в США и Польше.

“Впрочем, не известно, вообще ли Томарев работал со сборной в это время. В частности, мы узнали, что 5 марта Александр вылетел в Монреаль”, – объясняет Орошкевич.

В октябре 2024 года Александра Томарева заметили в “боксе” россиянки Дарьи Касаткиной на турнире WTA в Ухане. “Трибуна” связалась с тренером, представившись менеджером другой “нейтральной” теннисистки – Елены Приданкиной. Томарев в этом разговоре сказал, что “давно” работал с Вероникой Кудерметовой, подтвердил сотрудничество с Дарьей Касаткиной и был готов помочь Приданкиной в США.



“Ну, я тут [в США] еще два года минимум, а там если зацеплюсь, то и останемся. К вашему приезду уже может и кабинет организую здесь. Так что прилетайте”.

“Трибуна” также приводит скриншоты из чатов “Помощь украинцам в Сан-Франциско”, “Украинцы в Майами”, где тренер Томарев спрашивает о финансовой помощи для украинских беженцев.

Журналисты обратились за комментариями в Министерство молодежи и спорта Украины и Федерацию тенниса Украины.

В Минспорта заявляют, что все члены делегации вернулись в Украину (“Члены делегации, которые выезжали за границу в соответствии с личными расписками о возвращении в Украину, вернулись в Украину”). В ФТУ ответили, что они “не осуществляли никаких выплат Томареву Александру Васильевичу за весь период”.

Как известно нашему порталу, Александр Томарев ранее работал со многими украинскими теннисистками и был физио наших сборных во время выступлений в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.



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