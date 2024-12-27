Команда Цыганкова хочет подписать нового защитника и нападающего зимой

Каталонский клуб готовится к насыщенному трансферному окну

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"Жирона" активно работает над новыми трансферами. Клуб хочет подписать нового защитника и нападающего.

Согласно информации от издания Relevo, в январе "Жирона" планирует подписать Эрика Гарсию. Они хотят усилиться центральным защитником. Известно, что 23-летний футболист готов покинуть "Барселону" только ради того, чтобы присоединиться к команде Мичела Санчеса.

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Также отмечается, что "Жирона" будет искать нового нападающего, поскольку клуб не смог найти нового бомбардира команды после трансфера Артема Довбика в "Рому".

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В текущем сезоне Эрик Гарсия принял участие в 13 матчах за "Барселону" во всех турнирах, отдав один ассист. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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