Бостад. Надаль победил сына легенды тенниса в своем стартовом матче на турнире

Испанский теннисист успешно стартовал на АТР 250 в Швеции

Бостад, Швеция • 15-21 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Рафаэль Надаль (Испания, WC) – Лео Борг (Швеция, WC) 6:4, 6:3

Рафаэль Надаль провел первый одиночный матч после поражения от Александра Зверева на старте Ролан Гаррос. Испанский теннисист сделал по одному брейку в каждом сете и не позволил сопернику добраться до брейк-поинтов на своей подаче. Поединок продолжался чуть менее 1,5 часов.

Напомним, что 21-летний Лео Борг, занимающий 461-е место в рейтинге АТР – сын легендарного шведского теннисиста экс-первой ракетки мира и чемпиона 11 турниров Grand Slam Бьерна Борга.

Во втором круге Рафаэль Надаль сыграет против пятого сеяного британца Кэмерона Норри. В предыдущих пяти очных поединках испанец одержал четыре победы, в том числе две на грунте.

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