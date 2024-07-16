Марсель заплатит почти 30 млн евро за Мейсона Гринвуда

Нападающий Манчестер Юнайтед присоединится к Де Дзерби

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

"Марсель" достиг договоренности с "Манчестер Юнайтед" по трансферу скандального нападающего Мейсона Гринвуда.

Как информирует The Athletic, речь идет об устной договоренности двух клубов. Теперь 22-летнему нападающему надо согласиться на переход, пройти медосмотр, согласовать условия контракта, и тогда уже трансфер состоится.

"Марсель" согласился заплатить за Гринвуда, который в прошлом сезоне играл в аренде за "Хетафе", 27.6 млн евро и четыре миллиона возможных бонусов. Также "Юнайтед" получит процент от будущей продажи.

К Гринвуду также имели интерес "Бенфика", "Боруссия" Дортмунд, "Бенфика" и "Наполи".

Гринвуд в последний раз играл за "Юнайтед" в январе 2022 года до своего ареста.

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