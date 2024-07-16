Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик впервые после победы над британцем Тайсоном Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона вернулся в Украину. Соответствующими фото поделилась жена обладателя поясов WBC, WBA, WBO и IBO Екатерина.

Александр после приезда успел получить подарки от украинских военных, подписать футболки и полакомиться салом.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок

sport.ua