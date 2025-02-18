Усик рассказал, в какой стране ему нравится драться больше всего

Sky Sports. Александр Усик

Украинский супертяж Александр Усик рассказал, что ему больше всего нравится драться в Великобритании и общаться с болельщиками из этой страны.

«Мне нравится драться в Великобритании и мне нравятся все мои британские соперники. Мой первый бой в Англии был еще в аматорах, потом я был в Лондоне на Олимпиаде».

«У меня есть отличные друзья – Тони Беллью, Джо Джойс. Думаю, Тони сделал меня более известным».

«Я люблю своих британских фанов, это особенные болельщики. И они мне до сих пор пишут в соцсетях, поздравляют», – сказал Усик.

Боксер в профессионалах проводил бои в Украине, Польше, Германии, Англии, Латвии, россии, США и Саудовской Аравии.

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sport.ua