Семья Шумахера обжалует приговор шантажистам

Семья Михаэля Шумахера оказалась втянута в криминальную историю. Бывший телохранитель семикратного чемпиона мира Маркус Фриче вместе с подельниками вымогал у семьи гонщика 15 миллионов евро, угрожая выложить в даркнет личные фотографии и видео Михаэля.

Маркус Фриче украл и хранил около 1500 фотографий и 200 видео с виллы Шумахера на четырех USB-накопителях и двух жестких дисках, а также располагал информацией о здоровье и лечении Шумахера. Кроме того, Фриче продал часть дисков своему давнему другу Йилмазу Тозтуркану и его сыну Даниэлю Линсу за пятизначную сумму.

Все трое предстали перед судом, который на прошлой неделе вынес вердикт – Йилмаз Тозтуркан получил трёхлетний тюремный срок, Маркус Фриче – два года условно, Даниэль Линс – полгода условно.

Семья гонщика посчитала приговоры слишком мягкими и выпустила заявление, в котором Коринна Шумахер, супруга Михаэля, сообщила о подаче апелляции.

Коринна Шумахер: «Мы обжаловали судебное решение, поскольку считаем приговор для господина Фриче слишком мягким. Он был идейным вдохновителем всего этого и должен получить такое наказание, которое отпугнёт любых потенциальных последователей».

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