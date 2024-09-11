Мартин Брандл: Если Ньюи что-то хочет, то он это получит

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт и комментатор британского телеканала Sky Sports F1 Мартин Брандл прокомментировал подписание контракта Aston Martin с Эдрианом Ньюи.

Мартин Брандл: «Что произойдёт, если они не начнут побеждать вместе с Эдрианом Ньюи? Все скажут, что команда напрасно растрачивает талант Ньюи. Но что произойдёт, если они начнут побеждать? Все будут говорить, что это произошло только благодаря Эдриану. Им придётся решать эту проблему. В Red Bull блестяще использовали талант Ньюи и разделяли другие аспекты, чтобы гарантированно получать от него максимум.

В этом году Эдриану исполнится 66 лет, и у него за плечами огромный успех. Я уверен, что это его последний проект с большой командой, и он хочет добиться успеха. Можете быть уверены, что он именно тот человек, который вам нужен. В Aston Martin работает более тысячи человек, и у них нужно поддерживать мотивацию. Они не хотят играть эпизодические роли, и встроить Эдриана в такую команду – деликатная операция.

Я уверен, что у него уже есть мысли о машине 2026 года, критические идеи. Он просто привнесёт что-то в одном месте, что-то в другом, и это будет иметь решающее значение.

Кроме того, он безжалостен. Если Эдриан что-то хочет, то он это получит. Даже если это кажется невыполнимым с точки зрения времени или бюджета, он будет упорствовать пока не получит то, что, как он считает, правильно. Именно поэтому команда должна быть сильной, чтобы работа с ним была максимально продуктивной».

Источник