Алекс Элбон: Карлос принёс много информации из Ferrari

В 2025-м впервые за несколько сезонов у Алекса Элбона будет сильный напарник – Карлос Сайнс. Гонщик Williams уверяет, что не чувствует дополнительного прессинга из-за выступления в одной команде с Карлосом.

Алекс Элбон: «Честно говоря, я не чувствую дополнительный прессинг. Возможно, я смотрю на ситуацию иначе, чем другие, но я вижу картину так: чем лучше мой напарник, тем лучше становлюсь я сам. Я смогу побороться с гонщиком с большой репутацией, и который очень сильно провёл прошлый сезон. Я уже как-то говорил, что считаю прошлый сезон Карлоса, вероятно, лучшим в его карьере.

Меня ждёт серьёзный вызов, но я настроен позитивно. Я уверен в себе и готов соревноваться с кем угодно.

Поработав с Карлосом, я понимаю, почему его высоко ценят. Он – думающий гонщик, и я себя отношу к таковым. Я считаю, что мы с ним уже хорошо сработались. Конечно, мы пока пилотировали не так много, но уже провели короткие тесты в Барселоне и работали на симуляторе. Можно сказать, что у нас с ним одинаковый взгляд на то, в какую сторону нужно двигаться.

Карлос принёс много информации из Ferrari – у них иной подход к работе, иные пути оптимизации машины. В Williams всё несколько иначе, но полученная информация очень интересная. Не только для команды, но и для меня».

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