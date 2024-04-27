Доменикали хочет, чтобы этапов со спринтом было больше

Стефано Доменикали предположил, что в будущем спринтерских гонок каждый год будет проводиться всё больше. В этом году первый из шести этапов, в программу которого входил спринт, прошёл в Китае, а следующий состоится уже через неделю в Майами.

В Формуле 1 видят, что глобальные телевизионные рейтинги в такие уик-энды повышаются, в том числе за счёт того, что в пятницу больше болельщиков смотрят квалификацию по сравнению с тренировками. Но есть и обратная сторона: в такие уик-энды также возрастают стрессы и нагрузки на команды, на инженеров и механиков.

При этом президенту и исполнительному директору Формулы 1 очень понравилось, что на трибунах автодрома в Шанхае в пятницу было много зрителей, которые стали свидетелями захватывающей дождевой квалификации, предшествовавшей спринту, в которой поул достался Ландо Норрису, а Льюис Хэмилтон показал второй результат.

«В пятницу квалификация к спринту проходила в невероятных условиях, а на трассе происходило множество событий, напомнивших нам, что наш долг состоит в том, чтобы на трассе в каждый день было что-то интересное, – приводит слова Доменикали Sky Sports. – Мы должны уважать болельщиков, собравшихся на автодроме, и мы хотим, чтобы всем было весело. Почему бы не увеличить число спринтерских гонок? По-моему, это было бы здорово, ведь тогда напряжение сохранялось бы каждый день. Эту тему мы обсудим в будущем. Посмотрим, как в этом году себя покажет новый формат такого уик-энда.

Безусловно, я бы хотел обсудить это на следующем заседании Комиссии Формулы 1, чтобы исключить то, что мы недавно видели в Японии, когда на тренировках машины почти не выезжали на трассу. Это было плохо и для болельщиков, и для гонщиков. Я уверен, команды проявят понимание, и мы найдём какие-то решения».

При этом одним из главных критиков спринтерских гонок является Макс Ферстаппен, действующий чемпион мира, который, похоже, уже на пути к своему четвёртому титулу. С одной стороны, новый формат такого уик-энда он одобрил, с другой, без восторга отнёсся к идее увеличить число спринтерских гонок.

«Давайте не будем слишком усердствовать, ведь за год уже проходит 24 гонки, а в программу шести этапов к тому же входит спринт, – сказал Макс. – Я понимаю, что это лучше продаётся, положительно отражается на телерейтингах, но при этом механики испытывают дополнительный стресс и вообще… Я хочу сказать, что с этим надо считаться, и не надо думать, что теперь нам нужно 12 этапов со спринтом, ведь это будет негативно сказываться на персонале команд».

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