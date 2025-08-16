Риккардо получил травму из-за падения с мотоцикла

Даниэлю Риккардо пришлось обратиться к медикам после падения с кроссового мотоцикла, что привело к травмам, впрочем, не слишком серьёзным, – сообщает PlanetF1.

Это произошло в минувший четверг в Австралии, на родине бывшего гонщика Формулы 1, который давно увлекается мотокроссом, считая это хорошим способом поддержания нужной физической формы.

Детальной информации об инциденте пока нет, но похоже, что он повредил ключицу, когда тренировался на трассе близ города Дейнтри на северо-востоке страны. Даниэль был доставлен в медицинский цент города Моссман, где ему была оказана необходимая помощь.

Инцидент произошёл всего через несколько дней после того, как Риккардо впервые за довольно долгое время появился на публике и рассказал, чем он занимался в последние месяцы.

Источник