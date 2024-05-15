Элбон может покинуть Williams в конце сезона

У Алекса Элбона есть контракт с Williams на 2025-й, но результаты команды оставляют желать лучшего, и он может уйти в конце сезона…

Алекс Элбон: «Сейчас я не стану ничего комментировать. Я полностью сосредоточен на этом сезоне, а что будет дальше – посмотрим. В этом году переходы начались очень рано. Хюлкенберг недавно объявил о переходе в Sauber, скоро они объявят и второго гонщика.

Я думаю о том, где хотел бы выступать не только в следующем году, но и в будущем. В ближайшие пару недель будет принято окончательное решение.

Следующий год, последний перед сменой регламента, особенно важен. В том числе для того, чтобы закрепиться в команде, найти общий язык с инженерами. Сейчас все это обсуждают».

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