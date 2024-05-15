Примера. Жирона — Вильярреал 0:1. Цыганков активен, но этого оказалось мало

Победили те, кому это нужнее

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

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"Жирона" лишь второй раз в сезоне проиграла на своем поле. Первый был еще в сентябре 2023-го против "Реала".

Справедлив ли счет? Если честно, то нет. Каталонцы показали свой привычный футбол — много владели мячом, задавали игре темп, создавали моменты. Соперник отбивался и изредка контратаковал.

В первом тайме "Вильярреал" имел 2-3 неплохих шансы в быстрых прорывах, но Серлот и Траоре пробивали неаккуратно.

"Жирона" атаковала преимущественно через фланг Цыганкова, и лучший момент тоже имел Виктор — пробил чуть мимо штанги с линии штрафного.

Перерыв в игре ничего не поменял, картина осталась прежней. Но уже очень скоро, словно гром средь ясного неба, случился гол от худшего игрока на две команды. Бертран Траоре невесть чем занимался 58 минут, но оказался в нужном месте в нужное время, и с левой точно пробил под штангу после дриблинга Гедеша.

Естественно, "Жирона" не сдалась — она еще удвоила усилия, атаковала почти непрерывно. Опять отмечаем Цыганкова — его удар издали в перекладину украсил матч. Кроме того, запомнился штрафной от Алейша, после которого Куэнка выбил мяч с линии ворот.

Ну, а сравнять у каталонцев так и не получилось. Отчасти не везло, но еще чаще им не хватило последнего паса. Довбик отбегал, по сути, вхолостую.

В таблице "Жирона" после поражения осталась 3-й с 75 очками. ЛЧ от нее уже никуда не денется. Тем временем "Вильярреал" с 51 баллом поднялся на 8-е место; его отставание от зоны еврокубков теперь всего 3 очка. Борьба накаляется.

36-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" — "Вильярреал" — 0:1

Гол: Траоре, 59

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес (Валери, 75) — Эррера (Порту, 75), Алейш Гарсия — Цыганков (Вилья, 83), Мартин, Савио — Довбик

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Байи, Куэнка (Терратс, 65), Москера — Траоре (Моралес, 81), Комесанья (Капу, 81), Парехо, Баэна (Тригейрос, 90+3) — Гедеш (Ахомаш, 65), Серлот

Предупреждения: Блинд, 36 — Фемения, 41, Баэна, 43, Траоре, 56, Терратс, 90+3

Удаление: Фемения, 90+5

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