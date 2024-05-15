Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF украинец Александр Усик оценил форму обладателя пояса WBC в хевивейте британца Тайсона Фьюри.
– Как оцениваешь форму Тайсона Фьюри? Он сейчас выглядит меньшим чем раньше.
– Действительно, он теперь выглядит худым.
Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.
ВИДЕО. Усик оценил форму Фьюри перед мегафайтом