Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF украинец Александр Усик оценил форму обладателя пояса WBC в хевивейте британца Тайсона Фьюри.

– Как оцениваешь форму Тайсона Фьюри? Он сейчас выглядит меньшим чем раньше.

– Действительно, он теперь выглядит худым.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

ВИДЕО. Усик оценил форму Фьюри перед мегафайтом

sport.ua