Фроч назвал истинную причину, почему Фьюри завершил карьеру

Бывший чемпион мира Карл Фроч отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить карьеру.
«Тайсон вышел на пенсию, потому что знает, что его пик формы прошел. Еще одна причина – два поражения от Усика, которые его чертовски разочаровали. Я говорил с человеком из его окружения, он в ярости, что проиграл Усику в реванше», – сказал Фроч.
Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.