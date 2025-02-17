Дубай. Киченок и Фернандес не смогли выиграть стартовый матч в парном разряде

Украинско-канадская пара завершила выступление на турнире WTA 1000 в ОАЭ



Дубай, ОАЭ • 16-22 февраля • хард • $3,654,963

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Лейла Фернандес (Украина/Канада) – Пэйтон Стёрнс/Лулу Сунь (США/Новая Зеландия) 6:3, 2:6, 5-10

Киченок и Фернандес сыграли шестой совместный матч в этом сезоне и потерпели четвёртое поражение (третье подряд).

По ходу встречи со Стёрнс и Сунь теннисистки реализовали 5 из 11 брейк-поинтов и проиграли столько же геймов на своих подачах.

Отметим, что сегодня Фернандес также уступила в первом круге одиночного турнира бельгийке Элизе Мертенс.

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