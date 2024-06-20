Энди Маррей — о своей новой травме: «Честно говоря, лучше бы я не выходил на корт сегодня»

Экс-первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей прокомментировал свою травму, из-за которой не смог доиграть первый сет в матче турнира в Лондоне против австралийца Джордана Томпсона

«Сейчас я не знаю в чем проблема. Я не лечил правую сторону спины после Открытого чемпионата Франции. У всех теннисистов есть дегенеративные заболевания суставов в спине, но у меня это было в основном с левой стороны, практически на протяжении всей моей карьеры. У меня никогда не было больших проблем с правой стороной.

Буду ли я играть на Уимблдоне? Я пока не знаю. Возможно, есть что-то, что можно сделать сейчас, до турнира, с моей правой стороной — завтра сделаю сканирование, перепроверим и посмотрим, что можно сделать. Повторюсь, я не знаю точно, в чём проблема. Я просто знаю, что раньше у меня такого не было — боль в спине сегодня и вчера. Я не знаю, каким будет процесс и чего ожидать.

Я уже некоторое время мучаюсь со спиной. У меня болела правая нога, не было контроля движений, координации. И да, я не мог двигаться. Моя спина была проблемой довольно долго, она болела в преддверии турнира и сильно болела во время моего первого матча, и сегодня целый день, но я смог с этим справиться. Играть было некомфортно, но я смог с этим справиться.

Во время предматчевой разминки мне было довольно некомфортно, а затем я поднялся по лестнице, чтобы выйти на корт, и у меня не было нормальной силы в правой ноге, необычное чувство.

Во время первых двух розыгрышей на разминке моя правая нога была очень нескоординированной. Моя нога не работала должным образом.

Честно говоря, лучше бы я не выходил на корт сегодня. Я не осознавал этого, пока не пошёл на матч. Оглядываясь назад, я бы хотел не выходить на корт. Это было довольно неловко для всех, ничего не могу сделать», — сказал британский теннисист на послематчевой пресс-конференции.

btu.org.ua