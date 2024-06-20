Об этом сообщает Opta Analyst

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Подопечные Стива Кларка добыли первые очки на Евро-2024, сыграв в результативную ничью со Швейцарией (1:1). "Тартановая армия" остается непобедимой против "красных крестов" на крупных турнирах (1 победа и 1 ничья), избежав поражения в шести из последних семи матчей против них (2 победы, 4 ничьи и 1 поражение). Действительно, 44% их очков на групповом этапе (4/9) на чемпионате Европы были набраны против швейцарцев.

Кроме того, впервые в своей истории Шотландия добыла очки на Евро в матче, в котором она пропустила гол. До этого "тартановая армия" проиграла предыдущие шесть таких игр, в которых они пропускали мячи.

Добавим, что в последнем туре Евро-2024 Шотландия сыграет 23 июня против сборной Венгрии. В случае победы подопечные Стива Кларка будут иметь большие шансы на попадание в плей-офф турнира.

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