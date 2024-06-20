Джеймс Эллисон: Мы почувствовали себя глупцами

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон признался, что они почувствовали себя глупцами, найдя решение проблем с машиной с помощью аэродинамики, потратив до этого много времени на поиск механического решения.

Джеймс Эллисон: «С начала года мы страдали от того, что машина неплохо выглядела в медленных поворотах, вполне прилично – в быстрых, но не позволяла добиться хороших результатов в обоих одновременно.

В последних двух-трёх гонках мы модифицировали машину таким образом, что сейчас она имеет разумный баланс между высокой и низкой скоростью и в поворотах.

Эти скучные жаргонные слова означают, что теперь гонщик может доверять передней и задней оси как в быстром, так и в медленном повороте, с момента нажатия на тормоз в начале поворота, до апекса и выхода с другой стороны. Этот баланс очень важен: гонщик должен знать, будет ли машина в повороте страдать недостаточной или избыточной поворачиваемостью, сможет ли следовать траектории.

Найдя решение, мы подумали: «О Боже, какими глупцами мы были!» Мы должны были догадаться гораздо раньше. То, с чем мы боролись весь год с помощью пружин, штанг и прочих механических элементов, удалось весьма просто решить с помощью аэродинамики с новым передним антикрылосм.

Очень легко отвлечься на последствия, забыв о причине, сказать себе: «Если мы разберемся с этой мелочью, то всё будет в порядке». В результате мы работали над вещами, которые действительно делали машину лучше, но не были основной проблемой.

Думаю, в этом сезоне мы точно сможем сделать машину конкурентоспособной и не бояться никаких трасс. Я уверен, что мы хорошо выступим в ближайших гонках. Буду удивлён, если в Испании мы окажемся на поуле, но ближайший период мы сможем быть так же быстры, как и все остальные».

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