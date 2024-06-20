Джошуа нашел нового соперника. Кто будет оппонентом Энтони?

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Супертяж Энтони Джошуа заявил, что нашел своего нового соперника на бой в сентябре на Уэмбли. Однако британец пока решил сохранить интригу.

«Переговоры почти завершены по поводу моего нового боя. Чувствую себя очень мотивированным», – сказал Джошуа.

Среди потенциальных соперников называют Даниэля Дюбуа, Чжана Чжилея и Джозефа Паркера.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Дюбуа могут подраться за временный титул IBF, однако организация пока не решила, что делать с полноценным титулом, которым владеет Александр Усик.

Усик пока сохранил все титулы. IBF приняла решение о поясе

sport.ua