Джошуа нашел нового соперника. Кто будет оппонентом Энтони?

Супертяж Энтони Джошуа заявил, что нашел своего нового соперника на бой в сентябре на Уэмбли. Однако британец пока решил сохранить интригу.
«Переговоры почти завершены по поводу моего нового боя. Чувствую себя очень мотивированным», – сказал Джошуа.
Среди потенциальных соперников называют Даниэля Дюбуа, Чжана Чжилея и Джозефа Паркера.
Ранее сообщалось, что Джошуа и Дюбуа могут подраться за временный титул IBF, однако организация пока не решила, что делать с полноценным титулом, которым владеет Александр Усик.
Усик пока сохранил все титулы. IBF приняла решение о поясе
sport.ua