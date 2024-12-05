«Он может его нокаутировать. Бьет сильнее». Уайт – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт из Великобритании поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Усик достаточно хорошо побил Тайсона в первом бою. Этот бой могли бы остановить. Усик может нокаутировать Тайсона в реванше. Но Тайсон тоже может создать проблемы Александру. Усик очень сильно прогрессирует сейчас, у него более сильный удар, он более агрессивный. Тайсону надо быть очень осторожным», – сказал Уайт.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua