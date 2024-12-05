Кучеров пропустит два подряд матча «Тампы» из-за повреждения

Никита Кучеров. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров пропустит второй матч подряд в регулярном чемпионате, сообщает пресс-служба НХЛ. Характер травмы не раскрывается. При этом главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер выразил надежду, что россиянин вернется в состав перед выездным турне.

29 ноября Кучеров пропустил второй период матча с «Нэшвиллом» в гостях (3:2 ОТ), но вернулся на лед в третьем. 1 декабря форвард форвард не участвовал в домашней игре с «Торонто» (3:5), а теперь не сыграет во второй подряд встрече в Тампе — в ночь на 6 декабря с «Сан-Хосе».

Далее «Лайтнинг» отправятся на выезд и встретятся с «Ванкувером» (9 декабря по московскому времени), «Эдмонтоном» (11 декабря), «Калгари» (13 декабря) и «Сиэтлом» (15 декабря).

В этом сезоне 31-летний россиянин провел 22 матча и набрал 34 (12+22) очка.

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