Ф2: Гёте останется в MP Motorsport, Эстерсон – в Trident

В MP Motorsport подтвердили, что Оливер Гёте продолжит выступать за эту голландскую команду в 2025 году. 20-летний немец, участник молодёжной программы Red Bull, перешёл в неё из Ф3 и начиная с этапа в Монце заменял Франко Колапинто.

В минувший уик-энд в Катаре он финишировал 4-м в воскресенье, в основной гонке уик-энда.

«Я очень рад продолжить сотрудничество с MP Motorsport в 2025 году, – сказал Оливер. – Это вполне логичный шаг: за четыре этапа, которые я провёл вместе с командой в Ф2, я получил ценный опыт, в том числе сотрудничая с Ричардом Ферсхором, моим напарником. Этот опыт мы используем в процессе совместной подготовки к сезону следующего года».

Также накануне было объявлено о контракте американца Макса Эстерсона с итальянской командой Trident, в составе которой он проведёт два заключительных этапа в 2024 году, а в 2025-м его ждёт первый полный сезон в Формуле 2.

«Участие в гонке в Лосаиле в прошлый уик-энд и предстоящий финал в Абу-Даби позволят получить очень полезный опыт, – прокомментировал Макс. – Думаю, я уже разобрался во многих аспектах, характерных для этой гоночной категории. Вместе с техническими специалистами я продолжу упорно трудиться этой зимой, чтобы добиться успехов в 2025 году».

Источник