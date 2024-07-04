Ландо Норрис: Если честно, Максу не в чем извиняться

Через несколько дней после Гран При Австрии Ландо Норрис несколько изменил своё мнение об инциденте с Максом Ферстаппеном – надо полагать, под влиянием разговора, между ними состоявшегося.

Ландо Норрис: «Уик-энд в Австрии меня многому научил, хотя многие моменты были ожидаемы, и о них я знал заранее. Полагаю, с разными соперниками надо сражаться по-разному, тем более если вы претендуете на высокие результаты.

При этом Макс борется на трассе по-своему, не так, как многие другие, и это в том числе объясняет, почему он стал чемпионом мира. В любом случае мы проанализировали то, что произошло в минувший уик-энд, и я готов продолжить сражаться, но на этот раз постараюсь справиться с делом уже лучше.

Макс – очень трудный соперник, который всегда борется на пределе, но мне это нравится. Дуэль с ним доставила удовольствие, хотя, конечно, остаётся сожалеть по поводу того, чем всё закончилось.

У меня с ним состоялся разговор, но, если честно, Максу не в чем извиняться. Полагаю, отчасти я и сам не особо верил в то, что тогда говорил после гонки, когда был в расстроенных чувствах, когда адреналин ещё зашкаливал.

По-моему, инцидент в Австрии был довольно нелепым, если учесть, к чему он привёл, тем более что контакт между нашими машинами был совсем небольшим. Но последствия оказались просто ужасными, особенно для меня, и этого, конечно, надо избегать.

Я не ожидаю от Макса извинений, всё-таки мы неплохо боролись на трассе, хотя временами были слишком близко к пределу дозволенного, но мы обо всём поговорили и готовы продолжить гоняться.

Если говорить о предстоящем Гран При Великобритании, то McLaren в хорошей форме, и мы уже почти догнали Red Bull, но к нам всё ближе подбирается Mercedes – в условиях гонки их машина способна на отличный темп. Поэтому предвижу, что многие из нас способны претендовать на высокие результаты в этот уик-энд».

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