Воздух в Монреале задымлён из-за пожаров в прериях

В этот уик-энд воздух в Монреале сильно задымлён, и городские власти второй день подряд выступили со специальным заявлением о плохом качестве атмосферы.

Природоохранное ведомство Канады также предупредило население, призвав ограничить активность на улице, держать окна закрытыми и пользоваться специальными фильтрами и очистителями воздуха, однако, судя по прогнозам, в течение воскресенья качество атмосферы будет постепенно улучшаться.

Проблема загрязнения воздуха связана со степными и лесными пожарами, которые, как пишет Montreal Gazette, «продолжают бушевать в прериях», поэтому, вероятнее всего, как минимум в течение воскресенья качество воздуха останется на низком уровне, но всё-таки будет лучше, чем в пятницу и субботу. То же самое будет и с дымкой, затянувшей городские кварталы, т.е. она тоже должна постепенно развеяться.

При этом монреальское издание TimeOut подчёркивает, что из-за степных пожаров на значительной территории западной части страны задымление будет продолжаться и двигаться даже в направлении Европы. Издание также ссылается на IQAir, мировой рейтинг качества воздуха: Монреаль второй по загрязнённости атмосферы город мира и по этому параметру уже обошёл Дели (Индия) и Сантьяго (Чили).

Впрочем, направление ветра уже меняется, и обстановка должна нормализоваться, поэтому проведению Гран При Канады на монреальском автодроме имени Жиля Вильнёва ничто не угрожает. По крайней мере, никаких официальных заявлений по этому поводу нет.

Но вчера один из местных болельщиков поделился в социальных сетях такими наблюдениями: «Я живу не очень далеко от трассы, и качество воздуха здесь однозначно неважное из-за пожаров в Манитобе. Но два года назад за неделю до гонки качество воздуха было хуже, чем сейчас…»

Источник