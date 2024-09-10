В McLaren разрешили Бортолето переговоры с Sauber/Audi

Участник молодёжной программы McLaren Габриэль Бортолето получил разрешение вести переговоры о переходе в Sauber/Audi при соблюдении ряда условий.

По информации бразильской Grande Premio, в частности в McLaren хотят иметь возможность вернуть гонщика в случае ухода Ландо Норриса или Оскара Пиастри.

В прошлом году Бортолето выиграл титул в Формуле 3, в этом занимает второе место в Формуле 2 за три этапа до конца сезона, и хотел бы продолжить карьеру в Формуле 1. Поскольку в McLaren вакансий нет, вариант с Sauber/Audi – один из немногих реальных.

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